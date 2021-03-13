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السلطة الفلسطينية تمدد الإغلاق الشامل لمواجهة كورونا

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السلطة الفلسطينية تمدد الإغلاق الشامل لمواجهة كورونا السلطة الفلسطينية تمدد الإغلاق الشامل لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

08:34 م السبت 13 مارس 2021

رام الله - (ا ف ب)

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم السبت، تمديد إجرءات الإغلاق في جميع المحافظات لمدة خمسة أيام إضافية، وذلك في مسعى لمواجهة ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم إبراهيم ملحم، في بيان، إنه "تقرر استمرار الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين اليوم السبت وغدا الأحد، وإغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام".

وكانت السلطة الفلسطينية أغلقت عدة مدن رئيسية لمدة أسبوع، وذلك بعد ارتفاع في عدد الاصابات والوفيات بالفيروس.

وارتفع عدد الإصابات اليومية ألى قرابة الألفي إصابة بعدما كانت في حدود الألف إصابة، في حين بلغت حالات الوفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية إلى 27 حالة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، بعدما كانت حالات الوفاة لا تتعدى 15 حالة.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الضفة الغربية منذ بدء الجائحة في مارس الماضي 150 ألفا و753، منها 1689 وفاة، وفي غزة بلغ العدد الاجمالي للإصابات 57 ألفا و80 إصابة، منها 565 حالة وفاة.

وطلبت الحكومة من الشرطة والأجهزة الأمنية "المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية"، وفق البيان.

وتعاني السلطة الفلسطينية لتوفير لقاحات التطعيم المضادة للفيروس رغم أنها أعلنت أكثر من مرة إنها طلبت شراء لقاحات من عدة شركات عالمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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