"أمانة الرياض": رضا المستفيدين عن تنفيذ البلاغات يرتفع إلى ٨٦ بالمئة خلال ٢٠٢٠

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أوضحت أمانة منطقة الرياض أن مؤشر رضا المستفيدين عن تنفيذ البلاغات الواردة إلى مركز 940 ، ارتفع إلى 86 بالمائة خلال عام 2020، متخطيًا حاجز عام 2019 والبالغ 76 بالمائة، وذلك ضمن جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، والارتقاء بكفاءة وسرعة الاستجابة مع بلاغاتهم.

وأشارت الإحصائيات السنوية الصادرة عن أمانة الرياض إلى أن 167,996 مبلغًا أبدوا رضاهم عن جودة تنفيذ بلاغاتهم خلال العام الماضي، مسجلين ارتفاعًا سنويًا نسبته 381 بالمائة مقارنة بعام 2019 الذي شهد رضا 34,903 مبلغين.

واستقبلت الأمانة في عام 2020 عبر مركز بلاغاتها 543,889 بلاغًا بارتفاع قدره 12 بالمائة مقارنة بعام 2019 الذي تلقيت خلاله 485,577 بلاغًا شملت مختلف الخدمات البلدية في نطاق منطقة الرياض.

وبلغ إجمالي البلاغات المنفذة خلال العام الماضي 501,900 بلاغ بارتفاع نسبته 9,4 بالمائة مقارنة بالعام 2019 الذي شهد تنفيذ 458,745 بلاغًا.

ونفذت فرق الأمانة الميدانية 60,744 بلاغًا خطرًا خلال عام 2020 بارتفاع سنوي يبلغ 81 بالمائة، مقارنة بعام 2019 والذي نُفذ خلاله 33,524 بلاغًا مصنفَا ضمن البلاغات الخطرة.

وأكدت أمانة الرياض أن اعتمادها لمؤشرات تقيس مدى رضا المستفيدين عن تنفيذ البلاغات وجودة الخدمات يأتي تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة 2030، وانسجامًا مع خطط الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة وتحقيق تطلعات السكّان في مدينتهم.

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