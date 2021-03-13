وزارة الرياضة تطور عددًا من الملاعب لتدعيم ملف استضافة كأس آسيا 2027

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الملف يتضمن وجود 3 ملاعب جديدة في الرياض والقدية والدمام

كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت، أن وزارة الرياضة، بدأت العمل على تطوير 6 ملاعب، من أجل تدعيم ملف استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 لكرة القدم.

وتنافس السعودية على استضافة بطولة كأس آسيا 2027، ويشمل ملف المملكة وجود 3 ملاعب جديدة في مدن الرياض والقدية والدمام.

وأوضحت التقارير أن وكالة الشؤون الفنية في وزارة الرياضة قد بدأت العمل على تطوير 6 ملاعب ملعب الملك فهد الدولي “الدرة”، وملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، وملعب الأمير محمد بن فهد وملعب الأمير سعود بن جلوي ”الراكة” في الشرقية، وملعب الأمير عبد الله الفيصل، وملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” في جدة، لتدعيم ملف استضافة كأس آسيا 2027.

وذكرت أن أعمال التطوير ستشمل إضافة غرف كبار الشخصيات، وشاشات متطورة، وتعديل غرف الملابس والمراكز الإعلامية، إضافة إلى مقاعد الجماهير.

وأشارت المصادر إلى أن وفدًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيزور السعودية نهاية مارس الجاري، من أجل زيارة الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات كأس آسيا 2027.

وضمن الملف السعودي، جرى الإعلان عن اعتماد 30 فندقًا و39 مستشفى في البطولة، بواقع 15 فندقًا و25 مستشفى في الرياض، و9 فنادق و6 مستشفيات في جدة، و6 فنادق وثمانية مستشفيات في الدمام.

كما تضمن الملف السعودي تخصيص 8 مناطق لتجمع المشجعين، بواقع 3 في الرياض، ومثلها في الدمام، ومنطقتين في جدة، مماثلة لمناطق تجمع المشجعين في نهائيات كأس العالم، ومزودة بالخدمات المختلفة والشاشات العملاقة.كأس آسيا وزارة الرياضة كأس آسيا 2027