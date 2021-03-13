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"الجوازات" تطلق النسخة الرقمية من هوية "مقيم"

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"الجوازات" تطلق النسخة الرقمية من هوية "مقيم" "الجوازات" تطلق النسخة الرقمية من هوية "مقيم"
متاحة على تطبيق "أبشر" أفراد

أطلقت المديرية العامة للجوازات النسخة الرقمية من هوية مقيم، وهي متاحة على تطبيق أبشر أفراد.

وكشفت المديرية العامة للجوازات عن أن النسخة الرقمية ستسهم في الحد من ظاهرة نسيان الهوية أو عدم حملها؛ إذ يمكن استعراضها إلكترونيًّا دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات الخدمة الجديدة من خلال توضيحي لها. وتتمثل الخطوة الأولى في الدخول إلى أبشر (أفراد)، ثم اختيار (خدماتي)، وتحميل هوية مقيم الرقمية، ثم الضغط على (تحميل هوية مقيم) في أسفل الصفحة؛ لتتوافر الهوية على الجوال.الجوازات منصة أبشر هوية مقيم تطبيق أبشر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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