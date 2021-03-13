أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منظمة الصحة العالمية ترخص باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

Print
منظمة الصحة العالمية ترخص باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" منظمة الصحة العالمية ترخص باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"
يتكون من جرعة واحدة مما يسهل لوجستيات التطعيم

منظمة الصحة العالمية ترخص باستخدام لقاح

وافقت منظمة الصحة العالمية على إدراج لقاح (جونسون آند جونسون) على قائمة اللقاحات الفعّالة والآمنة ضد كوفيد 19 التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.

وبيّنت أن اللقاح من جرعة واحدة مما يسهل لوجستيات التطعيم ويحتاج إلى سلاسل توريد فائقة البرودة (-20 درجة مئوية) ويمكن الاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر عند درجات حرارة ما بين 2 إلى 8 درجة مئوية.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن الترخيص للقاح الرابع يمثل خطوة للأمام نحو السيطرة على الجائحة، مضيفًا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتوفير اللقاحات لجميع الناس في جميع البلدان.

ودعا أدهانوم دول العالم لتكثيف الإنتاج ونقل تكنولوجياته للتصنيع في الدول النامية لتصبح اللقاحات متاحة بأسعار معقولة للجميع.

وأكد أن المنظمة على استمرار بتقييم سلامة اللقاحات المرخص لها، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات المرخص باستخدامها آمنة.

وقد تعاقد مرفق (كوفاكس) لشراء 500 مليون جرعة من هذا اللقاح، حيث ستعقد المنظمة اجتماعًا لفريقها الاستشاري الإستراتيجي الأسبوع القادم لإصدار توصيات حول استخدام اللقاح الجديد.منظمة الصحة العالمية لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في القليوبية

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية