أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كأس الملك.. مدرب "القادسية" قبل لقاء "التعاون": سنلعب بجدية لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي

Print
كأس الملك.. مدرب "القادسية" قبل لقاء "التعاون": سنلعب بجدية لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي كأس الملك.. مدرب "القادسية" قبل لقاء "التعاون": سنلعب بجدية لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي
أكد أن العناصر الجاهزة ستكون في التشكيلة.. ولا مكان للمجازفة

كأس الملك.. مدرب

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي القادسية، التونسي يوسف المناعي، إن فريقه جاهز لمواجهة التعاون الاثنين المقبل في الدور ربع النهائي لكأس الملك، واصفًا المواجهة بالمفصلية، ومشيرًا إلى أنهم سيلعبون بكل جدية لإنهائها في الوقت الأصلي دون الوصول إلى الشوطَيْن الإضافيَّيْن.

وأضاف مدرب القادسية في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "مباراة التعاون مهمة لنا، وسنلعب بالتشكيل الأساسي. وكل مباراة ندخلها بجدية، ونلعب من أجل الفوز. والعناصر الجاهزة ستكون في التشكيلة، وليس هناك مجال للمجازفة".

وتابع: "نعاني من ضغط المباريات، وبعد كل مباراة لا نجد وقتًا للتحضير بالشكل الذي نريده، لكن نتعامل مع الأمر الواقع، وسندرس المنافس لكشف نقاط القوة والضعف لديه".كأس الملك القادسية التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جرحى باشتباك مسلح في بيروت واحتجاجات قرب بعبدا .. بالفيديو

جرحى باشتباك مسلح في بيروت واحتجاجات قرب بعبدا .. بالفيديو

بالفيديو.. "عناق الأبقار" يعالج الاكتئاب ويجذب السياح والسعر 250 ريالًا

بالفيديو.. "عناق الأبقار" يعالج الاكتئاب ويجذب السياح والسعر 250 ريالًا

بالفيديو.. "عناق الأبقار" يعالج الاكتئاب ويجذب السياح والسعر 250 ريالًا

بالفيديو.. "عناق الأبقار" يعالج الاكتئاب ويجذب السياح والسعر 250 ريالًا

اللبنانيون يحتجون على انهيار قياسي لليرة .. بالفيديو

اللبنانيون يحتجون على انهيار قياسي لليرة .. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية