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فرنسا تعتقل مشتبهين بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوى الأمن

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فرنسا تعتقل مشتبهين بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوى الأمن فرنسا تعتقل مشتبهين بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوى الأمن
كلاهما تحت العشرين عامًا

فرنسا تعتقل مشتبهين بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوى الأمن

اعتقلت الشرطة الفرنسية شابين وأحالتهما إلى القضاء؛ للاشتباه في تخطيطهما لهجمات إرهابية تستهدف قوات الأمن، وفقًا لما نقله اليوم (السبت) موقع " اليوم" عن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وذكرت "لو باريزيان"، أن الشرطة اعتقلتهما في باريس ومرسيليا الأربعاء الماضي، حيث يشتبه في تخطيطهما لهجمات مسلحة ضد قوات الأمن وخصوصًا ضد الجيش.

من جهة أخرى، أوضحت مصادر قريبة من التحقيق، أن أحد المعتقلين فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، والثاني شاب يبلغ من العمر 18 عامًا.

وأضافت أن المشتبهين، كانا يفكران في اتخاذ إجراءات عنيفة على الأراضي الفرنسية، وجرى عرضهما على قاضي مكافحة الإرهاب اليوم بتهمة تشكيل خلية إرهابية إجرامية.فرنسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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