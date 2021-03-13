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كريم بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على إلتشي

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كريم بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على إلتشي كريم بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على إلتشي
قلب تأخره إلى انتصار قاتل

كريم بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على إلتشي

قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه إلتشي إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

بادر الضيوف بافتتاح التسجيل عن طريق لاعبه دانييل بيدرو كالفو في الدقيقة الـ61، قبل أن يتألق الفرنسي كريم بنزيمة ويقلب النتيجة لمصلحة ريال مدريد بتسجيله لهدفين في الدقيقتين الـ73 والأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة وانتزع المركز الثاني من غريمه التقليدي برشلونة صاحب الـ56 نقطة والذي يستضيف هويسكا الاثنين المقبل في ختام الجولة الـ27.الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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