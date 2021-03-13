رئيس "جنوب الدلتا" للكهرباء يتفقد قطاع المنوفية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس محمد عبدالحكم عبده يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، قطاع كهرباء المنوفية وبرفقته النواب ورؤساء القطاع.

واجتمع رئيس الشركة بقيادات القطاع وجميع مديري الفروع الفني والتجاري، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بكل فرع، وأكد ضرورة زيادة معدلات الأداء ووضع استراتيجية يتم من خلالها وضع مستهدف للانتهاء من الخطة قبل نهاية السنة المالية على أن يتم ذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة مشروعات الغير، وخطة تعديل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية للمنازل المخالفة.

وبالنسبة لمشروع حياة كريمة، تم التوجيه بدراسة جميع الشبكات للاستعداد لتحسين آدائها بالكامل، ليتم بذلك الانتهاء من كافة خطط الشركة خلال الزمن المحدد له، كما تم مناقشة الاستعدادات لفصل الصيف المقبل ومجابهة زيادة الأحمال.

ووجّه خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من خطة لإحلال المحولات التي تعدت نسبة أحمالها 80% إضافة لعمل اتزان للأحمال في تلك المحولات ومراجعة الأرضي المركب، وإحكام إغلاق الأكشاك ومراجعة التربيطات، وإحلال الموصلات التي لا تتناسب مع الأحمال وسرعة الانتهاء من السورتيهات الجديدة لتخفيف الأحمال، وتقليل الفقد في الطاقة واستقرار التغذية وتجنب حدوث الأعطال.

وفي نهاية اللقاء شدد رئيس الشركة على حسن معاملة الجمهور وسرعة تلبية طلباتهم، بما لا يخالف اللائحة ومحاسبة أي مقصر في تقديم أفضل خدمة للمشتركين في ضوء توجه الدولة، متمثلة في قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

​