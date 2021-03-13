أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

النرويج: حالات خطيرة لتجلط الدم لأشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا"

Print
النرويج: حالات خطيرة لتجلط الدم لأشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" النرويج: حالات خطيرة لتجلط الدم لأشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا"

مصراوي Masrawy

07:46 م السبت 13 مارس 2021

أوسلو - (د ب أ)

أعلنت النرويج، أن ثلاثة أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، يعالجون من من جلطات دموية حادة ونزيف دماغي.

وقالت هيئة الأدوية النرويجية في بيان اليوم السبت، إن هؤلاء الأشخاص ليسوا من كبار السن، وتبين أن عدد الصفائح الدموية منخفض لديهم ، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأبلغت السلطات الصحية النرويجية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين تلقوا جرعات من لقاح أسترازينيكا في آخر 14 يومًا بمراجعة الطبيب إذا شعروا بالمرض أو اكتشفوا تجمعات دموية على الجلد بعد أكثر من ثلاثة أيام من التطعيم.

وحذت النرويج يوم الخميس حذو دول من بينها الدنمارك في وقف استخدام اللقاح بسبب مخاوف من تجلط الدم بعد وفاة شخص في النمسا ومرضى آخرون بعد تلقيحهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية