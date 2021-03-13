النرويج: حالات خطيرة لتجلط الدم لأشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا"

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أوسلو - (د ب أ)

أعلنت النرويج، أن ثلاثة أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، يعالجون من من جلطات دموية حادة ونزيف دماغي.

وقالت هيئة الأدوية النرويجية في بيان اليوم السبت، إن هؤلاء الأشخاص ليسوا من كبار السن، وتبين أن عدد الصفائح الدموية منخفض لديهم ، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأبلغت السلطات الصحية النرويجية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين تلقوا جرعات من لقاح أسترازينيكا في آخر 14 يومًا بمراجعة الطبيب إذا شعروا بالمرض أو اكتشفوا تجمعات دموية على الجلد بعد أكثر من ثلاثة أيام من التطعيم.

وحذت النرويج يوم الخميس حذو دول من بينها الدنمارك في وقف استخدام اللقاح بسبب مخاوف من تجلط الدم بعد وفاة شخص في النمسا ومرضى آخرون بعد تلقيحهم.