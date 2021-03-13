سوريا تنفي وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل

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دمشق - (د ب ا)

نفى مصدر إعلامي سوري ما تناولته قناة "أر تي" العربية الروسية، حول وجود مفاوضات سرية بين سورية وإسرائيل بواسطة حاخام، واصفا هذا الأمر بأنه مجرد فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر.

وقال المصدر في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت، ردًا على الشائعات والأخبار الكاذبة عن مباحثات ومفاوضات سرية بين سورية وإسرائيل، إن موقف سورية كان على الدوام واضحا وشفافا في التعاطي مع هذه القضية، مضيفا: "أن دمشق لم تنتهج يومًا نهج المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني انطلاقًا من قناعتها بأن أي مفاوضات يجب أن تصب بمصلحة سوريا وشعبها".

وتابع المصدر: "كل ما قامت به سورية سابقًا كان علنيًا، ولن يكون حاضرًا ومستقبلاً إلا علنيًا، وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني ماهو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر ".

وأوضح المصدر: "ما تم الحديث عنه في برنامج (قصارى القول) على قناة روسيا اليوم مؤخرًا حول دعوة الحاخام إيدي عبادي إلى سورية، والكلام عن مباحثات سرية وشخصية تجري بين الطرفين لعقد اتفاقية سلام، هو كلام عار تمامًا عن الصحة، لم يحصل أبدا أن دعت سوريا أي شخصية إسرائيلية إلى أراضيها بل كانت دائمًا طلبات الزيارة إلى سورية تأتي من طرف شخصيات إسرائيلية".