إغلاق مقهى وضبط 30 مخالفةً في 97 جولةً رقابية للإجراءات الاحترازية في عسير

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الفِرَق المسائية بأمانة المنطقة تواصل جولاتها المستمرة

ضبطت الفِرَق الرقابية المسائية خلال الجولات الرقابية، مقهى مخالفًا للإجراءات والتدابير الاحترازية وأغلقت في الحال؛ حيث تُواصل الفِرَق المسائية بأمانة منطقة عسير جولاتها الرقابية المستمرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي نتج عنها إغلاق منشآت مخالفة، وضبط الكثير من المخالفات في المجمعات والمنشآت التجارية المتنوعة.

وقال مدير إدارة الرقابة الدكتور محمد العاوي: إن الجولات تأتي استمرارًا للجولات الرقابية بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي وأسواق النفع العام.

وأفاد بأن فِرَق الرقابة المسائية نفذت يوم الجمعة 97 جولةً رقابيةً وضبطت 30 مخالفةً؛ منها 15 مخالفةً كانت للإجراءات الاحترازية، وتم رفع المخالفات المرصودة مباشرةً؛ مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات، وعدم الالتزام بالتباعد وغيرها من المخالفات المرصودة.

وأضاف "العاوي" أنه خلال جولات فِرَق الرقابة المسائية لمتابعة المنشآت التجارية والإجراءات الاحترازية؛ فقد تم ضبط مطبخ يدار من عمالة ورصد مخالفات متنوعة مع تدني مستوى النظافة العامة والعاملين وضبط أدوات ترميم للمحل في نفس الموقع الذي يتم تجهيز الطعام به وتقديمه، إضافة إلى ضبط مواد مجهولة المصدر وقوارض وقطط؛ حيث تم تحرير المخالفات، وإغلاق المطعم وضبط العمالة واستكمال بقية الإجراءات الأخرى.

وشدد على أنه لا تهاون في الاشتراطات الصحية وكذلك في متابعة الإجراءات الاحترازية، وفق توجيهات أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ لافتًا إلى أن الأمانة قامت بتكثيف الجولات وأعداد الفِرَق الرقابية، مع القيام بأعمال التوعية والتثقيف والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة، إلى جانب تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات؛ حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.

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