أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حشود غاضبة تستقبل العاهل الأردني لدى زيارته مستشفى حكومي انقطع عنه الأكسجين

Print
حشود غاضبة تستقبل العاهل الأردني لدى زيارته مستشفى حكومي انقطع عنه الأكسجين حشود غاضبة تستقبل العاهل الأردني لدى زيارته مستشفى حكومي انقطع عنه الأكسجين

مصراوي Masrawy

07:30 م السبت 13 مارس 2021

عمان - (ا ف ب)
استقبلت حشود غاضبة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أثناء زيارته مستشفى السلط الحكوميّ شمال غربي عمّان، وذلك بعد وفاة 6 مرضى على الأقل نتيجة انقطاع إمدادات الأكسجين عنهم.

وأدّى حدوث الوفيات إلى استقالة وزير الصحة نذير عبيدات، من منصبه.

وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في إيجاز صحفي إقالة وزير الصحة ، ومدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل، لحين استكمال إجراءات التحقيق، وأضاف أن ما حدث أمر جلل ولا يمكن تبريره، وأن تتحمّل كامل المسؤوليّة المترتبة على الحادثة.

ويشهد الأردن منذ اسابيع ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد يوم الجمعة 55 وفاة و7705 إصابة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

شبكة عيون الإخبارية