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وزير التجارة السوداني يعلن عن اتفاق مع الجانب المصري بخصوص تصدير الماشية

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وزير التجارة السوداني يعلن عن اتفاق مع الجانب المصري بخصوص تصدير الماشية وزير التجارة السوداني يعلن عن اتفاق مع الجانب المصري بخصوص تصدير الماشية

مصراوي Masrawy

07:24 م السبت 13 مارس 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
أعلن وزير التجارة والتموين السوداني على جدو، عن إبرام اتفاق مع الجانب المصري على فتح تصدير الماشية للشركات السودانية دون احتكار لأية جهة شريطة أن تقوم الشركات المصدرة بتحويل حصيلة الصادرات لبنك السودان، مشيرا إلى إيقاف الشركات التي لا تلتزم بتحويل عائد الصادرات.
وقال وزير التجارة والتموين السوداني، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على تحويل العملات الحرة عبر البنوك المصرية إلى السودان على أن يقوم البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك التجارية كافة بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين وغيرهم، بما يتيح عدم الربط بين حصيلة الصادرات وسداد فواتير الاستيراد منها، مشيرا إلى أن سفارة السودان بالقاهرة ستقوم بمتابعة تنفيذ إجراءات التحويلات البنكية للعملات الحرة.
وأضاف جدو، الذي رافق رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، في زيارته إلى القاهرة، أنه تم الاتفاق خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع على تدريب الكوادر ومباحث التجارة والتموين السودانية في ، وذلك عبر دفعات مستمرة بالتنسيق مع السفارة المصرية بالخرطوم.

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