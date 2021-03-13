أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محامي مالك "عقار فيصل": 900 ألف جنيه تعويض الشقة.. والمحافظة طالبتنا بـ2 مليون جنيه قيمة الإزالة

Print
محامي مالك "عقار فيصل": 900 ألف جنيه تعويض الشقة.. والمحافظة طالبتنا بـ2 مليون جنيه قيمة الإزالة محامي مالك "عقار فيصل": 900 ألف جنيه تعويض الشقة.. والمحافظة طالبتنا بـ2 مليون جنيه قيمة الإزالة

مصراوي Masrawy

07:38 م السبت 13 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

أعلن محمد عبدالعزيز، محامي مالك عقار "الدائري" الذي تم تفجيره أمس باستخدام الديناميت، أن محافظة الجيزة أخطرت مالك العقار بسداد مبلغ 2 مليون جنيه قيمة الإزالة، و480 ألف جنيه ضريبة قمية مضافة.

وأنهت الأجهزة المختصة عملية تفجير برج الدائري، بواسطة الديناميت، وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بالنجاح، وذلك بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران له.

وقال محامي مالك العقار، في تصريحات صحفية، إنه جاري تجهيز المبلغ المطلوب لتسديدها للمحافظة، مؤكدًا أن موكله سيتولى أعمال رفع مخلفات الإزالة على نفقته الخاصة.

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، أن عملية تفجير برج الهرم القريب من الطريق الدائري، لم تؤثر على الطريق الدائري، وبدأت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة في رفع مخلفات هدم العقار المحترق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البرج المقام بالقرب من الطريق الدائري سقط واقفًا دون الميل بأي اتجاه، ولم يؤثر على السلامة الإنشائية للطريق الدائري، مؤكدًا أنه تم تأسيس الطريق الدائري بأعلى معدلات الأمان وقوة التحمل، لأكثر من تلك التفجيرات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية