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الرئيس يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ثقة البرلمان

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الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ثقة البرلمان الرئيس يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ثقة البرلمان

مصراوي Masrawy

07:25 م السبت 13 مارس 2021

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي، وبما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار.

وأعرب المنفي عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي، والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين وليبيا حكومةً وشعباً، مؤكدًا حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين الخير والنماء والتقدم.

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مصراوي Masrawy

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