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مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران من ليتوانيا على متنها 176 سائحًا

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مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران من ليتوانيا على متنها 176 سائحًا مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران من ليتوانيا على متنها 176 سائحًا

مصراوي Masrawy

07:22 م السبت 13 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران جديدة قادمة من ليتوانيا وعلى متنها 176 سائحًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من ، في ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، حيث من المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا إلى مدينة الغردقة.

واستقبل رجال الخدمات الأرضية بالمطار الرحلة، وأنهوا خدمة الطائرة على أكمل وجه فس الوصول والسفر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين، وأقلعت الرحلة وعلى متنها 163 سائحًا ، وهس من طراز A320.

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