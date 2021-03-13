كورونا عربياً.. الأردن تسجل 4144 والكويت تسجل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 208460 حالة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1165 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السندفي بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 198 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14513 حالة، وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1365 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 192782 حالة .

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 469000 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 390127 حالة شفاء بعد تسجيل 4594 حالة إضافية، كما سجلت 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5285 حالة.فيروس كورونا الجديد