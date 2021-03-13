أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المسحل يلتقي بـ"باتريس موتسيبي" بعد تزكيته.. لمناقشة سبل التعاون المشترك

Print
المسحل يلتقي بـ"باتريس موتسيبي" بعد تزكيته.. لمناقشة سبل التعاون المشترك المسحل يلتقي بـ"باتريس موتسيبي" بعد تزكيته.. لمناقشة سبل التعاون المشترك
على هامش الجمعية الـ 43 تحت شعار "الوحدة المستقبل وكرة القدم الإفريقية"

المسحل يلتقي بـ

قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل التهنئة لباتريس موتسيبي بمناسبة تزكيته رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاءت تهنئة المسحل خلال لقائه بباتريس موتسيبي على هامش الجمعية العامة العادية الـ 43 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي عقدت بالعاصمة المغربية، وأقيمت تحت شعار "الوحدة، المستقبل وكرة القدم الإفريقية".

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الاتحادين السعودي والإفريقي ضمن إطار خطة اتحاد الكرة لتعزيز الشراكات والعلاقات القارية والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم.

كما قدم المسحل باسم وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل دعوة رسمية لباتريس موتسيبي لزيارة السعودية لخلق مزيد من التعاون المشترك.الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

السعودية: انطلاق احتفالية "نور الرياض" الأولى من نوعها لمدة 17 يوما

السعودية: انطلاق احتفالية "نور الرياض" الأولى من نوعها لمدة 17 يوما

السعودية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

السعودية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

السعودية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

السعودية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

شبكة عيون الإخبارية