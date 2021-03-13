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الدفاع الروسية: عودة أكثر من 650 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ يوليو 2018

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الدفاع الروسية: عودة أكثر من 650 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ يوليو 2018 الدفاع الروسية: عودة أكثر من 650 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ يوليو 2018

مصراوي Masrawy

06:48 م السبت 13 مارس 2021

موسكو - (أ ش أ):
أكدت وزارة الدفاع الروسية عودة أكثر من 650 ألف لاجئ سوري من الخارج إلى وطنهم منذ 18 يوليو 2018.
وذكر مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع للوزارة - في بيان أوردته وكالة (سبوتنيك) اليوم السبت "خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عاد 48 لاجئا (منهم 15 امرأة و25 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم يشهد معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئين".
وأضاف: "بلغ إجمالي اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا 650 ألفا و348 شخصا، منذ 18 يوليو 2018"،وكان معظم اللاجئين عادوا من الأردن بحوالي 395 ألف ومن لبنان بحوالي 250 ألف لاجئ.
ووفقا لبيانات مركز المصالحة، يبقى هناك حوالي 6.74 مليون لاجئ سوري، فيما أعلن حوالي 1.3 مليون منهم رغبتهم بالعودة إلى الوطن.

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