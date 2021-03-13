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إسرائيل تسحب المئات من جواسيسها في العالم لتطعيمهم ضد "كورونا"

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إسرائيل تسحب المئات من جواسيسها في العالم لتطعيمهم ضد "كورونا" إسرائيل تسحب المئات من جواسيسها في العالم لتطعيمهم ضد "كورونا"
بعضهم عاد إلى الدول المزرعين فيها

إسرائيل تسحب المئات من جواسيسها في العالم لتطعيمهم ضد

سحبت إسرائيل المئات من جواسيس الموساد في أنحاء العالم مع عائلاتهم؛ من أجل تلقي التطعيم ضد ، بحسب ما أورد اليوم (السبت)، موقع " اليوم".

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن جزءًا منهم عاد إلى الدول التي يتمركزون بها، في حين لا زال آخرون في إسرائيل، في انتظار تلقي الجرعة الثانية من التطعيم.

وأضافت أن رئيس الموساد يوسي كوهين هو الذي طالب بعملية التطعيم.

وبينت الصحيفة أن رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت طالبت بمعلومات عن عدد الإسرائيليين العالقين في الخارج في الممثليات الدبلوماسية بأنحاء العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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