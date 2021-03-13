رئيس وزراء الأردن: نتحمل مسؤولية حادثة السلط وفرض الطوارئ بمستشفيات المملكة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الحكومة وحدها تتحمل كامل المسؤولية عن حادث انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي والذي أدى إلى وفاة مرضى بفيروس كورونا في المستشفى، وأعلن حالة الطوارئ القصوى في جميع مستشفيات المملكة.

وقال الخصاونة، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم السبت "نؤكد في هذا المقام وينبغي أن نؤكد في هذا المقام أن الحكومة وحدها تتحمل كامل المسؤولية جراء هذه الحادثة الأليمة".

وأضاف "وفاة أردني واحد بسبب التقصير أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، لأنّ الخطأ الذي يمسّ حياة الأردنيين بسبب التقصير لا يوجد ما يبرّره".

وتابع الخصاونة مؤكدا "لن نتوارى عن المسؤوليّة، ولن نجنح إلى التبرير أو التقليل من شأن ما حدث، فهذا أمرٌ جلل، ولا يمكن تبريره أو التواري عن تحمّل المسؤوليّة حياله"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء طالب ووجّه وزارة الصحة والمؤسسات الصحية "لإعلان حالة الطوارئ القصوى في جميع المستشفيات بالأردن للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حرصا على صحة المواطنين".

ولفت الخصاونة إلى أنه "تمّت إقالة معالي وزير الصحّة وقبل قليل اجتمع مجلس الوزراء وتم اتخاذ قرار بانهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحّة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق".

تجدر الإشارة إلى أنه، وبعد تضارب الأنباء حول عدد الوفيات جراء الحادث، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة 7 مرضى في مستشفى السلط الحكومي وذلك حسب قناة المملكة الأردنية.

كما وجّه الخصاونة صباح اليوم بفتح تحقيق فوري في الحادث، مشددا أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ.

وأكد رئيس الوزراء الأردني على "ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة، زيادة في المعدل اليومي للإصابات بكورونا والوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة.