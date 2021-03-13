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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

استنكر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم السبت، البيان المقدم من سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر.

وأكد مجلس الشيوخ أن البيان ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتحدث عن ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع.

وتابع بيان مجلس الشيوخ: "إذ لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالمًيا- ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها".

وأشار البيان إلى أنه لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءاتُ، سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيه يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية.

وواصل: "البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه. وتحدت الدولة المصرية مرارًا جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيًئا مما ادعته، وأكدت أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي".

ويؤكد مجلس الشيوخ بصفته جزء من السلطة التشريعية أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونًا وعملًا، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي.

وأكد مجلس الشيوخ أنه لاحظ من قراءته للبيان أنه غفل عمًدا الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية، رغم أنه أشاد على استحياء بقانون المنظمات غير الحكومية (قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي)، وأشار إلى أنه يضع إطاًار قانونًيا جديًدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني.

وأضاف بيان المجلس: "وإذ يؤكد مجلس الشيوخ على حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصر لما للدولة المصرية من ثقل سياسي على المستويين العالمي والإقليمي، وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق".