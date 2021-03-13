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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، حول الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي جاءت عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وقال قاسم، خلال بيان له اليوم السبت، إن هذه لأكاذيب والافتراءات التي تتم ضد مصر ليست المرة الأولى وإنما تكررت عدة مرات، معتبراً تلك الأمور تدخلًا سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية لمصر، ومطالبًا بمناقشة بيانه العاجل أمام الجلسات العامة لمجلس النواب، والتي تبدأ غدًا الأحد، واستدعاء وزير الخارجية إلى البرلمان، للرد على تساؤلاته حول هذا الملف.

وأعرب النائب عن أسفه واستنكاره الشديدَين لصدور مثل هذه الأكاذيب ضد مصر من مجلس حقوق الإنسان الأممي، مؤكدًا أنه كان يجب على مثل هذا المجلس أن يستقي معلوماته رسميًّا من الدولة المصرية، ولا يعتمد على الأكاذيب والسموم التي تبثها قوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية.

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