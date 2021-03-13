أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بيان عاجل باستدعاء وزير الخارجية إلى البرلمان للرد على أكاذيب "حقوق الإنسان" بشأن

Print
بيان عاجل باستدعاء وزير الخارجية إلى البرلمان للرد على أكاذيب "حقوق الإنسان" بشأن مصر بيان عاجل باستدعاء وزير الخارجية إلى البرلمان للرد على أكاذيب "حقوق الإنسان" بشأن

مصراوي Masrawy

05:47 م السبت 13 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، حول الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي جاءت عن أوضاع حقوق الإنسان في ، في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وقال قاسم، خلال بيان له اليوم السبت، إن هذه لأكاذيب والافتراءات التي تتم ضد مصر ليست المرة الأولى وإنما تكررت عدة مرات، معتبراً تلك الأمور تدخلًا سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية لمصر، ومطالبًا بمناقشة بيانه العاجل أمام الجلسات العامة لمجلس النواب، والتي تبدأ غدًا الأحد، واستدعاء وزير الخارجية إلى البرلمان، للرد على تساؤلاته حول هذا الملف.

وأعرب النائب عن أسفه واستنكاره الشديدَين لصدور مثل هذه الأكاذيب ضد مصر من مجلس حقوق الإنسان الأممي، مؤكدًا أنه كان يجب على مثل هذا المجلس أن يستقي معلوماته رسميًّا من الدولة المصرية، ولا يعتمد على الأكاذيب والسموم التي تبثها قوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية