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مقتل 10 أشخاص على الأقل وسط تصاعد الاحتجاجات في ميانمار

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مقتل 10 أشخاص على الأقل وسط تصاعد الاحتجاجات في ميانمار مقتل 10 أشخاص على الأقل وسط تصاعد الاحتجاجات في ميانمار

مصراوي Masrawy

05:50 م السبت 13 مارس 2021

يانجون - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم في ميانمار إثر حملات قمع عنيفة ضد المحتجين المناهضين للانقلاب اليوم السبت، مما جعله أحد أكثر الأيام دموية منذ تولي النظام العسكري السلطة الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقُتل أربعة محتجين، وأصيب 19 آخرون، نصفهم في حالة حرجة في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وفقا لعيادة طوارئ بياماسو.

وذكر شهود ووسائل إعلام محلية أن ثلاثة متظاهرين قتلوا في يانجون ليلة الجمعة- السبت، وقتل اثنان في منطقة باجو وقتل متظاهر واحد رميا بالرصاص في منطقة ماجواي.

وبلغ عدد القتلى 81 حتى أمس الجمعة، وفقًا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم يتم بعد إحصاء أحدث القتلى. وفي الثالث من مارس، قُتل 21 متظاهرا، بينما قُتل 12 في حملات 11 مارس.

وواصل المتظاهرون النزول إلى الشوارع في ماندالاي مساء السبت، حيث هتف عشرات الآلاف من المهندسين وطلاب الهندسة من أجل إنهاء الدكتاتورية العسكرية وإطلاق سراح القادة المحتجزين بمن فيهم الحاكمة الفعلية السابقة للبلاد أون سان سو تشي.

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