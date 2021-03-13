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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية تصريحات الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والتى قال فيها إن مشاركة السيدة انتصار السيسي في احتفالية المنظمة؛ كان لها أكثر من أثر فعال، مشيرًا إلى أن "سيدة مصر الأولى أرسلت عبر كلمتها العديد من الرسائل إلى سيدات العالم".

وأضاف المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" أن السيدة انتصار السيسي طالبت في كلمتها بالمساواة بين الرجل والمرأة، كما أعطت المرأة حقها الكامل، منوهًا بأن كلمة سيدة مصر الأولى كان لها واقع كبير على السيدات.

وأوضح أن مصر من أهم وأول الأعضاء الذين شاركوا في إنشاء المنظمة، معقبًا" "سيكون هناك منتدى كبير من أجل تناول قضية التناول غير المشروع في الممتلكات الثقافية".

وتابع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو": "سيدة مصر الأولى تحدثت عن الطفرة التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية"، موضحًا "السيدة انتصار السيسي أشارت إلى وجود 25% من مجلس النواب سيدات، وأيضًا تحدثت عن مستشارة الأمن القومي، إضافة إلى السفراء المصريين".