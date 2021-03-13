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وزير خارجية غينيا كوناكري يصل القاهرة لبحث التعاون المشترك

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وزير خارجية غينيا كوناكري يصل القاهرة لبحث التعاون المشترك وزير خارجية غينيا كوناكري يصل القاهرة لبحث التعاون المشترك

مصراوي Masrawy

05:26 م السبت 13 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل الدكتور إبراهيم خليل كابا، وزير خارجية غينيا كوناكري، إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، قادمًا على رأس وفد في زيارة إلى البلاد يلتقى خلالها كبار المسؤولين؛ لبحث دعم التعاون، وآخر التطورات، خصوصًا على الساحة الإفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن تم إنهاء إجراءات وصول الوفد الإفريقي من استراحة كبار الزوار بالمطار؛ حيث وصل من الإمارات، وكان في استقباله مسؤولو الخارجية.

وكان السفير تامر كمال المليجي، سفير في كوناكري، قد التقى الدكتور إبراهيم خليل كابا، وزير الخارجية الغيني الجديد، في فبراير الماضي؛ حيث نقل له تهنئة وزير الخارجية سامح شكري، بمناسبة تقلده منصبه، وبحث السفير المصري طبقًا لبيان وزارة الخارجية مع الوزير الغيني سُبل تعزيز التعاون بين البلدَين في شتى مجالات التعاون الثنائي، واستمرار التنسيق المتميز في مختلف المحافل الإفريقية والدولية.

وأكد المليجي أن مصر عازمة على استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا في شتى المجالات؛ بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وذلك إيمانًا منها بأهمية علاقاتها بالدول الإفريقية وبالعمل الإفريقي المشترك.

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