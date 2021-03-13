أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إثيوبيا ترفض تصريحات بلينكن بشأن تورطها في تطهير عرقي

Print
إثيوبيا ترفض تصريحات بلينكن بشأن تورطها في تطهير عرقي إثيوبيا ترفض تصريحات بلينكن بشأن تورطها في تطهير عرقي

مصراوي Masrawy

05:20 م السبت 13 مارس 2021

أديس أبابا - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في أديس أبابا اليوم السبت، إن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن إثيوبيا تنخرط في تطهير عرقي في الصراع الذي تشهده البلاد مؤخرا مع متمردين في إقليم تيجراي ليست تصويرا دقيقا للحقائق.

ووصفت الوزارة الشهادة التي أدلى بها بلينكن يوم الأربعاء الماضي أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بأنها "حكم لا أساس له من الصحة ومزيف ضد الإثيوبية".

وقالت الوزارة في بيان "لا شيء أثناء أو بعد انتهاء عملية إنفاذ القانون الرئيسية في تيجراي يمكن تحديده أو تعريفه بأي معايير باعتباره تطهيرا عرقيا مستهدفا ومتعمدا ضد أي شخص في المنطقة".

وشنت إثيوبيا هجوما عسكريا على إقليم تيجراي شمالي البلاد في نوفمبر لتقليص قوة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم الإقليم وتنتقد الحكومة.

وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع في أوائل ديسمبر، على الرغم من ورود تقارير عن وجود جيوب للقتال المستمر، بما في ذلك مشاركة قوات من إريتريا المجاورة وميليشيات متنوعة.

وأكدت وزارة الخارجية أيضا التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وقالت إن حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد تعمل مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

شبكة عيون الإخبارية