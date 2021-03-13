طهران: الهجوم على سفينة حاويات إيرانية انتهاك واضح للقانون الدولي

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طهران - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أنها تلقت تقارير حول عمل تخريبي استهدف سفينة شحن في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقانون البحار، حسبما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده هذا العمل التخريبي، مضيفا:"أن جميع الجهات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مرتكبي هذا العمل التخريبي وتتابع الموضوع بكل جدية".

وقد أعلن المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية، علي غياثيان، في وقت سابق اليوم أن جسما متفجرا أصاب سفينة تجارية إيرانية، عندما كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أدى إلى الحاق أضرار بجزء منها.

ونقلت وكالة (إرنا) عن غياثيان قوله إن الهجوم الذي تعرضت له سفينة الحاويات "إيران- شهركرد"، وقع يوم لأربعاء في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أسفر عن تضرر جزء من هيكلها، دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف غياثيان: "تعود هذه السفينة لشركة الشحن البحري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت متجهة من إيران إلى أوروبا".

وأشار غياثيان إلى أنه "بعد اصطدام الجسم المتفجر بالسفينة، وقع حريق جزئي في مكان الانفجار، وقد تم احتواؤه سريعا بجهود القبطان وطاقم السفينة".

وجاء الهجوم عقب اتهام إسرائيل لإيران بالمسؤولية عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في خليج عمان الشهر الماضي، ورفضت طهران هذا الاتهام.