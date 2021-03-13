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الإمام الأكبر: الأزهر لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالتعليم في أفريقيا

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الإمام الأكبر: الأزهر لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالتعليم في أفريقيا الإمام الأكبر: الأزهر لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالتعليم في أفريقيا

مصراوي Masrawy

05:23 م السبت 13 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، وفدًا صوماليًّا برئاسة الوزير عمر علي روبلي، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية، يرافقه السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير الصومال بالقاهرة، وعدد من المسؤولين الصوماليين.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يستقبل هذا العام 873 طالبًا وطالبة من دولة الصومال، وهناك 22 مبعوثًا من الأزهر في الصومال، وتعد البَعثة الأزهرية هناك من أقدم البَعثات العربية، فضلًا عن وجود معهد أزهري وفرع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وهذا يؤكد تقدير واهتمام الأزهر الشريف بالارتقاء بالتعليم في القارة الأفريقية، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر ودوره تجاه العالم العربي والإسلامي.

من جانبه، أعرب الوفد الصومالي عن تقديره لدور الأزهر المهم في الصومال وما يرسله من مبعوثين وقوافل طبية وإغاثية، مع استقبال طلاب الصومال في الأزهر وتدريب الأئمة، وأن هذا يؤكد عالمية الأزهر وأفضلية مناهجه الوسطية وأنه المنبر المعتدل الذي يلتف الناس حوله من كل بقاع الأرض، مؤكدًا أن خريجي الأزهر في الصومال يحظون بمكانة متميزة ويسهمون بدور مهم في نشر الفكر المعتدل في الصومال ومكافحة الأفكار المتطرفة.

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