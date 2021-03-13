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فريق تحقيق إيراني يرجح تورط إسرائيل في استهداف سفينة شحن إيرانية بالمتوسط

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فريق تحقيق إيراني يرجح تورط إسرائيل في استهداف سفينة شحن إيرانية بالمتوسط فريق تحقيق إيراني يرجح تورط إسرائيل في استهداف سفينة شحن إيرانية بالمتوسط

مصراوي Masrawy

05:02 م السبت 13 مارس 2021

وكالات:

أكد أحد أعضاء الفريق الفني المكلف بالتحقيق في استهداف سفينة شحن الحاويات الإيرانية "شهركرد"، التابعة لشركة الجمهورية الإسلامية للشحن البحري، الأربعاء الماضي، في البحر المتوسط، أنه من المرجح أن تكون إسرائيل مسؤولة عن الحادث، لافتًا إلى سقوط أجساما متفجرة على السفينة من مكان مرتفع.

وقال عضو الفريق الفني، في تصريحات لوكالة "نونيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، ونقلت عنها وكالة سبوتنيك، اليوم السبت إن "تورط الكيان الصهيوني في هذا العمل الإرهابي احتماله قوي للغاية".

وتابع أن "أجساما متفجرة ارتطمت من ارتفاعات عالية بعدد من الحاويات التي كانت على سطح السفينة وتسببت في نشوب حريق بها، والالتفات إلى الموقع الجغرافي والطريقة التي استهدفت بها السفينة، فإن أحد الاحتمالات القوية هو أن هذه العملية الإرهابية نفذها الكيان الصهيوني".

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