ألمانيا: توقعات بارتفاع أعداد إصابات كورونا في عيد الفصح مقارنة بعيد الميلاد

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برلين - (د ب أ):

أشارت توقعات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا إلى أن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأسبوع التالي لعيد الفصح المقبل ستتجاوز عددها في عيد الميلاد الماضي.

وقال المعهد في تقرير عن الوضع نشره مساء أمس الجمعة إن " استقراء الاتجاهات يظهر أن من المتوقع أن يصل عدد الإصابات إلى أعلى من مستواها في عيد الميلاد اعتبارا من أسبوع التقويم الرابع عشر".

ويبدأ الأسبوع التقويمي الرابع عشر في الخامس من نيسان/أبريل المقبل الموافق لعيد الفصح المقبل، وأشار المعهد إلى أن من الممكن أن يصل معدل الإصابات الأسبوعي عندئذ إلى 350 حالة.

ووفقا للتقرير، فقد ظهر اتجاه متزايد بشكل أُسِّي في معدل الإصابة الأسبوعي بطفرة (بي.1.1.7) البريطانية منذ أسبوع التقويم الثاني، منوها إلى تضاعف هذه الحالات كل 12 يوما.

في المقابل، اتضح حدوث تراجع بنسبة نحو 19% في حالات الإصابة بكل الطفرات الأخرى أسبوعيا، وذكر التقرير أن هذين الاتجاهين تداخلا في الوقت الراهن بشكل أذاب الفوارق وهو ما أدى إلى تباطؤ زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بوجه عام في الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وحسب معهد روبرت كوخ، فقد سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في الـ24 ساعة الأخيرة 12 ألف و674 حالة إصابة جديدة بزيادة 3117 حالة مقارنة بعدد الإصابات الجديدة قبل أسبوع.

ووصل معدل الإصابات الأسبوعي لكل مئة ألف نسمة إلى 1ر76 حالة صباح اليوم السبت بارتفاع ملحوظ بمستواه أمس الجمعة (4ر72 حالة)، فيما وصل عدد الوفيات الجديدة في غضون 24 ساعة إلى 239 حالة.

كان معهد روبرت كوخ أعلن قبل أسبوع بالضبط أن مقدار الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 9557 حالة، فيما وصل مقدار الحصيلة اليومية للوفيات إلى 300 حالة.

وكان عدد الإصابات الجديدة بكورونا سجل أمس ارتفاعا ملحوظا مقارنة بمستواه قبل أسبوع وكذلك معدل الإصابات الأسبوعي لكل مئة ألف نسمة.