زيادة إصابات كورونا في أمريكا بنسبة 2% إلى 29.3 مليون حالة

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مصراوي Masrawy

نيويورك - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بحلول الساعة السابعة و21 دقيقة من صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) بنسبة 2% مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة، لتصل إجمالا إلى 29 مليونا و300 ألف حالة.

يأتي ذلك وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد متوافقة مع متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، والتي كانت أيضا 2ر0% .

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع62ر3 مليون حالة، وبزيادة 1ر0% مقارنة بنفس التوقيت أمس الجعة.

وسجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 7ر0% في حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 16 ألف و623 حالة، كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد لوفيات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 357 وفاة.