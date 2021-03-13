"السكك الحديدية": تعديل مواعيد قطارات الوجهَين القبلي والبحري

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب ووقوف بعض القطارات على الوجهَين البحري والقبلي؛ من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب، اعتبارًا من يوم 15 مارس الجاري .

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة النقل المتمثلة في تحديث نظم النقل؛ خصوصًا السكة الحديد، بهدف توفير سبل الراحة والأمان، وتيسيرًا على الجمهور بما يتوافق مع رغباتهم.

وجاء تعديل تركيب ووقوف بعض القطارات على الوجهَين البحري والقبلي، كالتالي:

- تعديل تركيب قطار رقم 1 إكسبريس القاهرة- الإسكندرية، مقرر قيامه من القاهرة الساعة 3:00، وصول الإسكندرية الساعة 6:45، إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار رقم 18 إكسبريس الإسكندرية- القاهرة المقرر قيامه من الإسكندرية الساعة 13:10، وصول القاهرة الساعة 17:15 إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار 162 إكسبريس القاهرة- أسيوط المقرر قيامه من القاهرة الساعة 14:20 وصول أسيوط الساعة 21:35، إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار 973 إكسبريس أسيوط- القاهرة، والمقرر قيامه الساعة 2:20 من أسيوط وصول القاهرة الساعة 9:10 إلى عربات روسي بنظام الحجز المسبق اعتبارًا من يوم 16/3/2021.

- وقوف بعض القطارات بمحطة سمالوط وفرشوط اعتبارًا من يوم 15/3/2021 .

- قطار 1010 إكسبريس روسي القاهرة- أسوان يقف بمحطة فرشوط؛ حيث يصلها الساعة 8:34 ويقوم منها الساعة 8:37.

- قطار 1005 إكسبريس روسي أسوان- القاهرة، يقف بمحطة فرشوط، حيث يصلها الساعة 16:42، ويقوم منها الساعة 16:44.

- قطار 1015 إكسبريس روسي أسوان- القاهرة، يقف بمحطة سمالوط؛ حيث يصلها الساعة 4:11، ويقوم منها الساعة 4:13.

وبحسب بيان، تسعى الهيئة دائمًا لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.