أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الدولة بتتحدى التحدي.. مستشار الوزراء ينشر صورا لمنطقة الغوري التاريخية

Print
الدولة بتتحدى التحدي.. مستشار الوزراء ينشر صورا لمنطقة الغوري التاريخية الدولة بتتحدى التحدي.. مستشار الوزراء ينشر صورا لمنطقة الغوري التاريخية

مصراوي Masrawy

04:39 م السبت 13 مارس 2021

كتب- مصراوي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الصور لمنطقة القاهرة التاريخية، على خلفية زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء لمنطقة الغوري.

وعلق يونس قائلا: "الدولة عاوزة تعيد إحياء القاهرة التاريخية، وتزيل الغبار اللي على آثارنا الإسلامية، واللي وصلها للحال ده".

وتابع مستشار الوزراء: "لكن فيه ناس بيقولوا لا، أنتم كده عاوزين تخربوا الآثار.. طيب وهي كده عاجباكم؟".

واستطرد: "الدولة حاليا بتفتح كل الملفات اللي محدش فتحها قبل كده، الدولة حاليا بتتحدى التحدي نفسه، زي الرئيس ما قال: هنحافظ عليها، وهنبنيها ونعليها".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية