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"النصر" يكشف عن حجم إصابة نجمه الأرجنتيني "بيتي مارتينيز" ومدة غيابه

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"النصر" يكشف عن حجم إصابة نجمه الأرجنتيني "بيتي مارتينيز" ومدة غيابه "النصر" يكشف عن حجم إصابة نجمه الأرجنتيني "بيتي مارتينيز" ومدة غيابه
تعرض لها خلال مباراة "الأهلي"

كشف نادي النصر عن حجم إصابة نجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، ومدة غيابه عن الملاعب التي تعرض لها في مباراة الأهلي أول أمس الخميس.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لنجم النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز، وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة، يحتاج معه للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام".

وتابع: "جاءت الفحوصات الطبية بإشراف شريك النادي الطبي فزيو تريو".

وكان النجم الأرجنتيني قد تعرض لإصابة قوية خلال الشوط الثاني من مباراة الأهلي، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طلب على إثرها من مدربه الكرواتي هورفات استبداله؛ نظرًا لعدم قدرته على إكمال المباراة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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