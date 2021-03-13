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مفتي الجمهورية يتلقى دعوة من رئيس ديوان الوقف السني العراقي لزيارة بغداد

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مفتي الجمهورية يتلقى دعوة من رئيس ديوان الوقف السني العراقي لزيارة بغداد مفتي الجمهورية يتلقى دعوة من رئيس ديوان الوقف السني العراقي لزيارة بغداد

مصراوي Masrawy

04:32 م السبت 13 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا رفيع المستوى من ديوان الوقف السني العراقي، برئاسة سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف، وسفير العراق في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية د. أحمد نايف الدليمي، والوفد المرافق لهما، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والوقف السني العراقي.

ووجه رئيس ديوان الوقف السني العراقي دعوة رسمية إلى المفتي نيابةً عن رئيس الوزراء العراقي لزيارة العراق، مؤكدًا على أن دار الإفتاء المصرية تحظى باحترام كبير وتعد مرجعية لدى الشعب العراقي.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية-العراقية على مدار التاريخ وعلى كافة المستويات، خاصة في المجال الديني والإفتائي، مشيرًا إلى أن عضوية الوقف السني العراقي بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عززت هذا التعاون.

وأبدى رئيس الوقف السني العراقي تطلعه لمزيد من التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية خاصة في مجال تدريب الأئمة العراقيين على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية بما لديها من خبرات كبيرة سيكون لها الأثر الكبير والفائدة العظمى لأئمة العراق.

من جانبه أكد المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي لأئمة العراق والتعاون في مجال التدريب على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف.

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