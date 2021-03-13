صدور لائحة الإيواء المعدلة.. التراخيص للسعوديين وفنادق البوتيك والـ "6 نجوم" الأبرز

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بهدف التيسير في الإجراءات والإنجاز وتوفير المزيد من الخيارات لإثراء التجربة السياحية

وافق وزير السياحة أحمد الخطيب على تعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة بعد التعديل واشتملت على عدد من التعدیلات، حيث ركزت على إعادة تنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء والنزلاء لضمان حقوق المستثمرين وإتاحة الاختيار أمامهم بحسب الأنواع الجديدة المضافة مثل "فنادق البوتیك"، وتعني الفنادق الفاخرة ذات الغرف القليلة، وفنادق الاستشفاء والنزل وبيوت العطلات ومعايير تصنيف مرافق الإيواء وفئات ودرجات تصنيف مطورة تبدأ من نجمة واحدة وتصل إلى ست نجوم، مما يقدم للسائح مزيداً من الخيارات و يثري التجربة السیاحیة في المملكة.

وتتیح اللائحة الجديدة للمستثمرين خيارات واسعة تتناسب مع مستھدفاتھم ومرونة عالية في تحديد التصنيف المطلوب لمنشآتھم بعد حصولھم على الترخیص.

وتشمل التعديلات الجديدة "إمكانیة طلب التصنیف فورا مع منح مھلة تصل إلى 180 یومًا لإتمام المتطلباب، تعدیل مدة الترخيص والتصنيف لتصل إلى عام كحد أقصى، تحويل إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف إلى إجراءات إلكترونية تمكن المستثمر من إنجاز جمیع معاملاته عبر البوابة الإلكترونیة، وتطوير آليات الرقابة باستخدام التقنیات الحدیثة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وسهولة التعامل والتفاعل مع ملحوظات وشكاوى الضیوف.

وتتضمن التعديلات كذلك "أن يبدأ العمل بھذه اللائحة على المنشآت الجديدة من تاریخ نشر التعدیلات، مع التدرج في تطبیقھا على المنشآت المرخصة سلفًا، فيما يحظر على أي شخص ممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ما لم يكن مرخصًا له كما حددت اللائحة".

وتشمل الشروط الواجب توافرها لطالب الرخصة أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون قد سبق صدور قرار بإلغاء الرخصة ضد مقدم الطلب.

ويجوز لمرفق الإيواء السياحي أن يشترك مع مرفق إيواء سياحي آخر أو أكثر في الخدمات والمرافق الأخرى، كما يتعين على المرخص له التقدم للوزارة بطلب تجديد الرخصة خلال 30 يومًا قبل انتهاء الرخصة.