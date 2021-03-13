تونس.. تفحم جثث 5 عمال في انفجار صهريج وقود بمصنع

★ ★ ★ ★ ★

أسباب الحادث لا تزال غير معلومة

قُتل 5 تونسيين، اليوم (السبت)، جراء انفجار صهريج وقود في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة قابس التونسية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن أعمدة دخان سوداء كثيفة ارتفعت في سماء المنطقة بعد الانفجار الضخم، التي دفعت قوته الصهريج إلى أبعد من 200 متر عن مكان الحادث، قبل أن يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد النيران.

وأضافت أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

من ناحيته، أوضح المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس العميد عاطف حويج، أن جثثاً متفحمة عُثر عليها في موقع الانفجار.