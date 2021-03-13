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"الكهرباء": 21 ألفا و50 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

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"الكهرباء": 21 ألفا و50 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم "الكهرباء": 21 ألفا و50 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

مصراوي Masrawy

03:45 م السبت 13 مارس 2021

القاهرة- أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم السبت، بلغت 21 ألفا و50 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و800 ميجاوات، مقابل 23 ألفا و300 ميجاوات أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و250 ميجاوات.

واستعرض المرصد التطور الكبير في الأحمال اليوم، نتيجة أن أحمال العام السابق كانت متأثرة بفترة الأجازة بسبب سوء الأحوال الجوية وبداية التخفيف بزيادة حوالي 29٪ زيادة في الحمل الأقصى، و31٪ زيادة في الحمل الأدنى.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى 12 ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد؛ وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية؛ حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​

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