لهذا السبب.. التعليم العالي: قد تصاب بفيروس كورونا بعد التطعيم مباشرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على العديد من التساؤلات الخاصة بفيروس كورونا المستجد ولقاحه.

وردت الوزارة، في بيان لها، على تساؤلات بشأن أهمية لقاح فيروس كورونا وطريقة عملها، من خلال النقاط التالية:

أولا: ما أهمية اللقاح؟

- يمكن أن يساعد أخذ لقاح كورونا على حمايتك من الأمراض حيث يدفع الجسم لمقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين استجابة مناعية بالأجسام المضادة في جسمك دون الحاجة إلى الإصابة بفيروس كورونا.

- قد يحميك لقاح كوفيد من الإصابة بالفيروس أو حماية المحيطين بك من الإصابة في حال أخذ اللقاح وسيسمح بفرض عمليات الحظر تدريجيا.

ثانيا: كيف تعمل اللقاحات؟

- تقلل اللقاحات من مخاطر الإصابة بالمرض حيث تحتوي على أجسام موهنة او معطلة من كائن حي معين "مستضد" تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم، وتحتوي اللقاحات الحديثة على المخطط الأولي "الشريط الوراثي" لإنتاج المستضدات.

- عند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي من خلال (تذكر المرض وكيفية مكافحته - التعرف على الفيروس فور دخوله للجسم - إنتاج الأجسام المضادة وهي بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض.

ثالثا: هل يمكن للقاح كوفيد أن ينقل لك فيروس كورونا ويتسبب بالإصابة بدلا من الوقاية؟

- غير صحيح فإنه تم تأكيد عدم إصابة أي من الأشخاص المستخدمين للقاح كوفيد، ويستغرق الجسم بضعة أسابيع لتكوين المناعة بعد الحصول على اللقاح لذا من الوارد أن تصاب بالفيروس الذي يسبب كوفيد قبل التطعيم أو بعده مباشرة.