أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لهذا السبب.. التعليم العالي: قد تصاب بفيروس كورونا بعد التطعيم مباشرة

Print
لهذا السبب.. التعليم العالي: قد تصاب بفيروس كورونا بعد التطعيم مباشرة لهذا السبب.. التعليم العالي: قد تصاب بفيروس كورونا بعد التطعيم مباشرة

مصراوي Masrawy

03:40 م السبت 13 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على العديد من التساؤلات الخاصة بفيروس كورونا المستجد ولقاحه.

وردت الوزارة، في بيان لها، على تساؤلات بشأن أهمية لقاح وطريقة عملها، من خلال النقاط التالية:

أولا: ما أهمية اللقاح؟

- يمكن أن يساعد أخذ لقاح كورونا على حمايتك من الأمراض حيث يدفع الجسم لمقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين استجابة مناعية بالأجسام المضادة في جسمك دون الحاجة إلى الإصابة بفيروس كورونا.

- قد يحميك لقاح كوفيد من الإصابة بالفيروس أو حماية المحيطين بك من الإصابة في حال أخذ اللقاح وسيسمح بفرض عمليات الحظر تدريجيا.

ثانيا: كيف تعمل اللقاحات؟

- تقلل اللقاحات من مخاطر الإصابة بالمرض حيث تحتوي على أجسام موهنة او معطلة من كائن حي معين "مستضد" تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم، وتحتوي اللقاحات الحديثة على المخطط الأولي "الشريط الوراثي" لإنتاج المستضدات.

- عند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي من خلال (تذكر المرض وكيفية مكافحته - التعرف على الفيروس فور دخوله للجسم - إنتاج الأجسام المضادة وهي بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض.

ثالثا: هل يمكن للقاح كوفيد أن ينقل لك فيروس كورونا ويتسبب بالإصابة بدلا من الوقاية؟

- غير صحيح فإنه تم تأكيد عدم إصابة أي من الأشخاص المستخدمين للقاح كوفيد، ويستغرق الجسم بضعة أسابيع لتكوين المناعة بعد الحصول على اللقاح لذا من الوارد أن تصاب بالفيروس الذي يسبب كوفيد قبل التطعيم أو بعده مباشرة.

0

7026a111ec.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

شبكة عيون الإخبارية