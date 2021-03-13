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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة الموافق 13 مارس.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في القمر الجديد (المحاق)، حيث يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس التوقيت تقريباً، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.

وأضاف أن عدم رؤية القمر أو اختفاءه، يجعل هذا التوقيت أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد أو الحشود النجمية والكويكبات والنجوم البعيدة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

يذكر أن شهر مارس الحالي، يشهد 9 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 3 مارس، باقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 مارس باكتمال القمر.