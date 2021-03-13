أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

جميع المحافظات.. الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس غدا الأحد

Print
جميع المحافظات.. الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس غدا الأحد جميع المحافظات.. الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس غدا الأحد

مصراوي Masrawy

03:32 م السبت 13 مارس 2021

كتب- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأحد، نهارا دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا بارد ليلا على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الاسكندرية 20 14

وادى النطرون 24 13

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 22 14

بلطيم 20 15

مطروح 18 14

السلوم 19 10

سيوة 24 10

بورسعيد 19 14

دمياط 19 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 19 12

رأس سدر 23 13

نخل 23 09

نويبع 26 18

طابا 24 15

كاترين 24 09

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 29 17

مرسى علم 27 15

الفيوم 27 13

بني سويف 28 12

المنيا 29 13

أسيوط 30 13

سوهاج 31 14

قنا 31 15

الأقصر 32 16

أسوان 32 16

ادفو 32 16

أبوسمبل 31 16

الوادى الجديد 31 14

شلاتين 29 17

ابو رماد 30 17

حلايب 26 16

رأس حدربة 25 16

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية