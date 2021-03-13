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تنسيقية الأحزاب: حقوق الإنسان منظومة متكاملة قد تتخطى الحدود الوطنية للدول

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تنسيقية الأحزاب: حقوق الإنسان منظومة متكاملة قد تتخطى الحدود الوطنية للدول تنسيقية الأحزاب: حقوق الإنسان منظومة متكاملة قد تتخطى الحدود الوطنية للدول

مصراوي Masrawy

03:23 م السبت 13 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن استهجانها لنهج تناول الأوضاع الداخلية لمصر وفقا لمزاعم ومعلومات مرسلة، وذلك ردا على على ما صدر في البيان المشترك من حكومات بعض الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخصوص حالة حقوق الإنسان في .

وأوضحت، أنها تؤمن بالأساس بأن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومسألة لا يمكن غض الطرف عنها وأنها قد تتخطى الحدود الوطنية للدول.

وتابعت: وإذ ترحب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأي دعم حقيقي بهدف الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، فإنها تود تأكيد أن قانون الإرهاب صدر في ظل الحرب المقدسة التي تخوضها مصر ضد الجماعات الإرهابية، وإن إجراءات الإدراج على القوائم الإرهابية يتم وفقا لضوابط قانونية وقضائية.

واستطردت: نود التأكيد أن جهود مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تأتي انطلاقا من إيمان الدولة المصرية المطلق بحقوق الإنسان، ومن تلك القاعدة تنطلق مشروعات الدولة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يعزز حقوق الإنسان، ولعل قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد والذي صدر من خلال حوار مجتمعي واسع هو أحد نماذج الإرادة المصرية الجادة في تقوية ودعم المجتمع الأهلي.

واختتمت: إن قضية حقوق الإنسان بناء تراكمي طويل ومستمر، يبدأ بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي وصولا للتمكين السياسي وحرية التعبير القائمة على احترام حريات ومشاعر الآخرين.

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