كازاخستان: مصرع 4 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية

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مصراوي Masrawy

نورسلطان- أ ش أ:

لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، السبت؛ جراء تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز (أن-26) تابعة لحرس الحدود في كازاخستان قرب مطار مدينة ألماتا.

وذكر مطار ألماتا الدولي - على حسابه الرسمي بفيسبوك- أن الاتصال مع الطائرة القادمة من العاصمة نور سلطان فُقد لدى هبوطها في المطار، مشيرا إلى أن الطائرة تحطمت في بداية المهبط.

وذكر المطار أن الطائرة المنكوبة تابعة لإحدى وحدات حرس الحدود وكان على متنها 6 أشخاص، لافتا إلى أن الحادث لم يسفر حتى الآن عن إرجاء رحلات في المطار.

من جانبها، أكدت إدارة الصحة في ألماتا مصرع 4 ممن كانوا على متن الطائرة، مضيفة أن الاثنين الآخرين تم نقلهما إلى المستشفى. فيما أعلنت وزارة الطوارئ أن عناصرها تمكنوا من إخماد الحريق الذي نشب في الطائرة إثر تحطمها.