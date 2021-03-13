أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل تنفيذ مشروع تعزيز تمكين الأيتام اليمنيين

Print
تعزيز صمودهم في عدد من المحافظات اليمنية

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل تنفيذ مشروع تعزيز تمكين الأيتام اليمنيين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات: (عدن، ومأرب، والمهرة).

وجرى خلال شهر فبراير الماضي، تقديم 3.000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1.000 فرد في كل من محافظة: (عدن، ومأرب، والمهرة)؛ بهدف تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية، وضمان الوصول للخدمات التعليمية، ودمج الأيتام في المجتمع.

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وتخفيف معاناتهم بتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم.

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل تنفيذ مشروع تعزيز تمكين الأيتام اليمنيين

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل تنفيذ مشروع تعزيز تمكين الأيتام اليمنيين

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يُواصل تنفيذ مشروع تعزيز تمكين الأيتام اليمنيين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

شبكة عيون الإخبارية