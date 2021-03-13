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القاهرة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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القاهرة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
تحت عنوان: "حوار الثقافات والأديان".. بمشاركة 75 شخصية عالمية

القاهرة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

بدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان: "حوار الثقافات والأديان"، بمشاركة 75 شخصية عالمية يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم.
وافتتح المؤتمر وزير الأوقاف المصري رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة.
وأكد في كلمته الافتتاحية أن الحوار البنّاء هو الذي يهدف إلى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون أو الجنس، مبينًا أن تحقيق المواطنة لا يقتضي التعايش بين أصحاب الديانات المختلفة فحسب، وإنما يقتضي أيضًا إعطاء الجميع نفس الحقوق والفرص وفي مقدمة ذلك الاهتمام بالمرأة.
ويناقش المؤتمر - الذي تستمر أعماله على مدى يومين - عددًا من المحاور المهمة، وفي مقدمتها مفهوم الحوار وغاياته وعلاقته بقضايا التجديد، ودور الحوار في احترام المشترك الإنساني وخصوصية الآخر دينيًا وثقافيًا، وأثر الحوار البنَّاء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، وعوامل نجاح الحوار، فضلاً عن مناقشة 31 بحثًا و10 ورقات عمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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