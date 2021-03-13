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جلسة طارئة للنواب الأردني لبحث تداعيات حادث "انقطاع الأكسجين"

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جلسة طارئة للنواب الأردني لبحث تداعيات حادث "انقطاع الأكسجين" جلسة طارئة للنواب الأردني لبحث تداعيات حادث "انقطاع الأكسجين"

مصراوي Masrawy

03:19 م السبت 13 مارس 2021

عمان- أ ش أ:

قرر رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم صالح العودات دعوة المجلس لجلسة طارئة صباح الأحد، لمناقشة أسباب وتداعيات حادث انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد.

وأعرب العودات في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، السبت، عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين، لافتاً إلى أنه يُفترض في مثل هذه الأوقات الصعبة أن تتعامل جميع المؤسسات بشكل لا يحتمل التقصير والخطأ، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر العلاجية الأساسية كالأكسجين.

وأضاف، أنه على اتصال دائم مع نواب محافظة البلقاء، لمتابعة الحادثة من جوانبها كافة، لافتاً إلى أنه تم دعوة لجنة الصحة النيابية إلى اجتماع طارئ اليوم.

وقال إن مجلس النواب سيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الفاجعة مع في الجلسة التي سيعقدها المجلس غداً الأحد، مؤكداً عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذه الحادثة وغيرها، وتحميل المسؤولية المباشرة والأخلاقية في كل مراتب المسؤولية عن هذه الحادثة الأليمة.

وناشد العودات الجميع إلى إتاحة المجال للإجراءات العاجلة الهادفة إلى توفير كل عناصر الشفاء لبقية المرضى في جميع مستشفيات المملكة.

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