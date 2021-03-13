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العاهل الأردني يتفقد مستشفى حكوميا بعد حادث انقطاع الأكسجين

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العاهل الأردني يتفقد مستشفى حكوميا بعد حادث انقطاع الأكسجين العاهل الأردني يتفقد مستشفى حكوميا بعد حادث انقطاع الأكسجين

مصراوي Masrawy

02:57 م السبت 13 مارس 2021

عمان- أ ش أ:

تفقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، مستشفى السلط الحكومي بعد حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى؛ ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص.

واستمع العاهل الأردني لآخر مستجدات الوضع هناك، وتم الوقوف على ملابسات حادث انقطاع الأكسجين عن المستشفى.

وأعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، استقالته من منصبه على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن المستشفى جراء انتهاء المخزون، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية ما جرى.

وقال عبيدات - في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - "حدث انقطاع للأكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية المركزة في المستشفى، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها وضع أكسجين بديل، ولكن نتيجة هذا الخلل حدثت 6 وفيات، والتحقيق ما زال جاريا".

وأكد أنه سيتم محاسبة المقصرين، مشيرا إلى وجود لجنة من النيابة العامة ستتولى التحقيق في هذا الموضوع للوقوف على أسباب هذه الوفيات، وأن التحقيق سيكون فنيا وصحيا حول ما حدث في المستشفى.

من ناحية أخرى، وجّه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين عن المستشفى.

وشدد الخصاونة على أنّ التحقيق سيكون واضحا وشفّافا وشاملا وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ.

وأشار إلى أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

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