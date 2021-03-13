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"الصحة" عن تقرير كورونا اليومي: ارتفاع في الحالات النشطة والحرجة

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"الصحة" عن تقرير كورونا اليومي: ارتفاع في الحالات النشطة والحرجة "الصحة" عن تقرير كورونا اليومي: ارتفاع في الحالات النشطة والحرجة
أوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته

قالت الصحة: إنها لا تزال ترصد ارتفاعًا في عدد الحالات النشطة والحرجة، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله؛ لافتةً إلى أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (351) حالة مؤكدة وتعافي (239) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3040) منها (553) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (382059) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (372456) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (7) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6563) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (44953) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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